Steve Bannon (Thibault Camus/AP)

Das Gericht hob ein Berufungsurteil auf, das Bannons Verurteilung aus dem Jahr 2022 bestätigt hatte. Der Fall geht damit an die Vorinstanz zurück. Das Justizministerium unter Trumps kommissarischem Justizminister Blanche hatte beantragt, die Verurteilung aufzuheben.

Bannon, ein Vertrauter und früherer Chefstratege von Präsident Trump, war verurteilt worden, weil er sich geweigert hatte, vor dem Kongressausschuss auszusagen, der den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersuchte. Er verbüßte damals eine viermonatige Haftstrafe deswegen.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.