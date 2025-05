Südkoreas amtierender Präsident Han ist zurückgetreten. (IMAGO / Newscom / Yonhap News / IMAGO / Yonhap News)

Es geht um die Frage, ob dieser im letzten Wahlkampf gelogen hatte. Nun muss der Fall neu aufgerollt werden. Sollte der in Umfragen führende Lee noch vor der Wahl im Juni schuldig gesprochen werden, darf er laut koreanischem Recht für mindestens fünf Jahre nicht bei Präsidentenwahlen antreten. Südkoreas amtierender Präsident Han von den Konservativen gab in Seoul seinen Rücktritt bekannt, nachdem Berichte aufgekommen waren, er wolle bei der nächsten Wahl kandidieren. In einer Fernsehansprache erklärte Han, er wolle sich ganz dem Wahlkampf widmen und sei entschlossen, noch größere Verantwortung für das Land zu übernehmen.

Han war auf Präsident Yoon gefolgt, der Anfang Dezember wegen eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht verhängt hatte und daraufhin abgesetzt wurde.

