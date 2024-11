Smog in Neu Delhi

In Neu Delhi herrscht starker Smog - jetzt hat sich das Oberste Gericht Indiens eingeschaltet (dpa/Manish Swarup)

Stadtverwaltung und Polizei wurden dazu verpflichtet, an allen mehr als einhundert Zufahrtsstraßen Kontrollpunkte einzurichten. Dort sollten besonders umweltschädliche Fahrzeuge an der Einfahrt in die Hauptstadt gehindert werden, hieß es.

Neu Delhi leidet seit Tagen wieder verstärkt unter dem gefährlichen Smog. Am Montag hatte die Luftverschmutzung einen neuen Höchstwert erreicht. Die Feinstaubbelastung überstieg die von der Weltgesundheitsorganisation festgelegte Grenze um das 60-fache.

