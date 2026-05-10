Brasilien
Oberstes Gericht stoppt Anwendung von Gesetz zur Haftverkürzung Bolsonaros

Das Oberste Gericht in Brasilien hat die Anwendung eines Gesetzes vorläufig gestoppt, das eine Verkürzung der Haftstrafe des ehemaligen Präsidenten Bolsonaro vorsieht.

    Jair Bolsonaro steht an einem Auto und schaut grimmig.
    Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro (AFP / SERGIO LIMA)
    Der Richter erklärte, die Verfassungsmäßigkeit des Erlasses müsse zunächst umfassend geprüft werden. Im Dezember hatte das mehrheitlich konservative Parlament in Brasilia für die Haftverkürzung gestimmt. Von den ursprünglich 27 ⁠Jahren ⁠müsste Bolsonaro demnach nur noch gut zwei Jahre in Haft verbringen. Präsident Lula scheiterte mit einem Veto gegen den Beschluss.
    Bolsonaro verbüßt seine Strafe aus gesundheitlichen Gründen im Hausarrest. Er war im September vergangenen Jahres wegen eines versuchten Staatsstreichs schuldig gesprochen worden.
    Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.