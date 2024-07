Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern des Quotensystems in Bangladesch. (Habibur Rahman/ZUMA Press Wire/dpa)

Nach dem heute ergangenen Urteil sollen künftig nur noch sieben Prozent der Stellen für bestimmte Bevölkerungsgruppen reserviert sein. Bisher hatte die Quote 56 Prozent betragen. Die zuvor von einem Hohen Gericht getroffene Entscheidung, das Quotensystem in vollem Umfang wieder einzuführen, sei illegal gewesen, hieß es in der Hauptstadt Dhaka. Das Oberste Gericht kam damit den seit Wochen protestierenden Studenten entgegen. Diese fordern die vollständige Abschaffung des Quotensystems.

Bei den Protesten wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP mehr als 150 Menschen von Polizei und Armee getötet. Die Regierung hatte wegen der Unruhen eine Ausgangssperre verhängt, die aber offenbar kaum eingehalten wurde.

