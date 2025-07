Einige wenige Demonstranten stehen vor dem US-Kongress, um gegen ihre Entlassung zu protestieren (Archiv). (Imago / Zuma Press Wire / Brian Branch Price)

Der Prozess vor Gericht läuft jedoch weiter.

Im Mai hatte sich ein Gericht in Kalifornien mit der Begründung gegen die Pläne von Präsident Trump gestellt, dass der Kongress in dieser Frage eingebunden werden müsse. Auslöser war das ans Weiße Haus angeschlossene Department of Government Efficiency, dass auf Anordnung von Trump Massenentlassungen vorantrieb. Durch den Personalabbau sollen die Staatsausgaben deutlich gesenkt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.