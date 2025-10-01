Supreme Court

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA)

Der Oberste Gerichtshof entschied, dass die Vorständin der Fed bis zu einer Anhörung im Januar im Amt bleiben darf. Er wies damit einen Antrag der US-Regierung ab, die einstweilige Verfügung einer Vorinstanz aufzuheben.

Trump hatte die Entlassung von Cook mit angeblichen Falschangaben im Zusammenhang mit privaten Immobilienkrediten begründet. Cook bestreitet die Vorwürfe und hat Klage eingereicht, Hintergrund der Personalie ist ein Streit zwischen dem Präsidenten und der Notenbank: Trump fordert eine deutliche Senkung der Leitzinsen; dem kam die Fed bisher nicht nach.

