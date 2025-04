Abschiebungen

Auf diesem Foto sollen die abgeschobenen Venezolaner zu sehen sein. Das Foto wurde von der Regierung von El Salvador zur Verfügung gestellt. (dpa/AP/PRESIDENTIAL PRESS OFFICE OF EL SALVADOR)

Der Supreme Court erklärte, eine Bundesrichterin habe die Regierung bereits ordnungsgemäß aufgefordert, die Entlassung des Mannes aus der Haft zu ermöglichen. Außerdem sei sicherzustellen, dass sein Fall so behandelt werde, als ob er nicht unrechtmäßig nach El Salvador geschickt worden wäre. Der oberste US-Gerichtshof setzte jedoch keine Frist für die Rückkehr des Mannes. Dieser war im März zusammen mit einer Gruppe anderer Einwanderer in das salvadorianische Hochsicherheitsgefängnis Cecot abgeschoben worden. Die Behörden hatten dabei den Schutz vor Abschiebung wegen drohender Verfolgung in El Salvador ignoriert.

