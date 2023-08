Menschen vor dem Eingang zum British Museum in London. (picture alliance / Daniel Kalker)

Wie es in einer Mitteilung heißt, werden rechtliche Schritte gegen die Person eingeleitet. Außerdem werde man die Sicherheitsmaßnahmen überprüfen.

Bei der Mehrzahl der betroffenen Gegenstände handelt es sich demnach um kleine Stücke, die in einem Lagerraum aufbewahrt wurden. Unter anderem gehe es um Goldschmuck, Juwelen aus Halbedelsteinen und Glas. Sie stammen teilweise aus dem 15. Jahrhundert vor Christus und teilweise aus dem 19. Jahrhundert nach Christus. Keines der Objekte sei in letzter Zeit in der Ausstellung gewesen, die Gegenstände seien vorrangig für Forschungszwecke aufbewahrt worden.

Das British Museum gilt als eines der wichtigsten Museen weltweit. Es beherbergt einige der bedeutendsten Kulturschätze der Menschheit. Dazu gehören ein erheblicher Teil der Parthenon-Skulpturen, der Stein von Rosetta und ägyptische Mumien.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.