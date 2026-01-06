25 Jahre Pisa-Schock

OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher (dpa / Wolfgang Kumm)

Im deutschen Bildungssystem würden Kinder mit dem Wissen von gestern ausgebildet. Das biete aber keine Lösungen für die Probleme der Zukunft. Schleicher sagte weiter, an Geld und anderen Ressourcen fehle es in Deutschland eigentlich nicht. Vieles würde aber an der falschen Stelle eingesetzt. Seiner Meinung nach müsse mehr Geld dort investiert werden, wo man etwas bewegen könne. Zudem sei es wichtig, Lehrkräfte deutlich besser zu unterstützen.

Ziel muss es laut Schleicher sein, dass Deutschland als führende Wirtschaftsnation auch als Bildungsnation an die Spitze aufschließt. Mit den führenden Staaten in Asien könne man sich schlecht messen, dort habe Bildung in der Gesellschaft einen viel höheren Stellenwert. Deutschland müsse aber mit Ländern wie Dänemark oder den Niederlanden mithalten können und beim Bildungsvergleich im oberen Drittel der Länder weltweit liegen.

Programmhinweis

Mit der Pisa-Bildungsstudie vor 25 Jahren und den Auswirkungen auf das deutsche Bildungssystem beschäftigt sich die Sendung Campus und Karriere ausführlich. Das vollständige Interview mit Andreas Schleicher hören Sie heute Nachmittag in der Sendung ab 14:35 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.