(imago images / photothek / Thomas Trutschel / photothek.de via www.imago-images.de)

Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels müsse Deutschland Frauen und ältere Menschen besser in den Arbeitsmarkt integrieren, heißt es im neuen Wirtschaftsbericht Deutschland, den OECD-Generalsekretär Cormann Bundeswirtschaftsministerin Reiche übergab. Die deutsche Wirtschaft kranke an einer steigenden Teilzeitbeschäftigung vor allem bei Frauen, Eltern und Älteren, während die Firmen mit einem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen hätten.

Falsche Anreize wie die Rente mit 63 führten dazu, dass viele gut ausgebildete Kräfte zu früh aus dem Erwerbsleben ausschieden. Für Frauen lohne es sich zudem steuerlich oft nicht, in Vollzeit zu arbeiten. Um das zu ändern fordert die OECD außer der Abschaffung des Ehegattensplittings auch bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder.

