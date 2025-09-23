Deutschlands Wirtschaft schwächelt weiter. (dpa / picture alliance / Arnulf Hettrich)

Sie erwartet für das laufende Jahr noch ein konjunkturelles Plus von 0,3 Prozent - das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Juni prognostiziert. Deutschland bildet damit weiter das Schlusslicht unter den großen Industrienationen. Für das kommende Jahr rechnet die OECD mit einem Wachstum von 1,1 Prozent.

Dem Bericht zufolge ist die industrielle Produktion in Deutschland zuletzt zurückgegangen. Das mache sich zunehmend auch durch eine nachlassende Nachfrage nach Arbeitskräften bemerkbar.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.