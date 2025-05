Basel

Öffentlich-Rechtliche übersetzen alle ESC-Songs in Gebärdensprache

Am Abend findet in Basel das Finale des Eurovision Song Contest statt. Für Deutschland geht das Duo Abor und Tynna mit dem Song "Baller" ins Rennen. Die öffentlich-rechtlichen Sender im deutschsprachigen Raum machen die Songs auch für Gehörlose verständlich: Dolmetscherinnen und -Dolmetscher übersetzen Worte und Gefühle in Gebärden und Tanz.