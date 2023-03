Arbeitsniederlegungen

Öffentlicher Nahverkehr steht wegen Warnstreiks weitgehend still

Ein bundesweiter 24 stündiger Warnstreik hat in vielen Teilen Deutschlands den Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr lahmgelegt. Es fahre gerade nichts auf der Schiene, sagte ein Bahn-Sprecher in Nordrhein-Westfalen. Auch Busse und Flugzeuge stehen still. Grund sind Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst und bei der Bahn.

27.03.2023