Warnstreik

Auch Bundesinnenministerin Faeser forderte ein Entgegenkommen der Gewerkschaften. Sie zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Tarifstreit im öffentlichen Dienst in dieser Woche beigelegt werden kann. Sie erkenne an, dass die Beschäftigten unter den hohen Preisen litten, sagte Faeser in Potsdam. Deshalb sei es auch gemeinsame Aufgabe, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen guten Abschluss fänden.

Gewerkschaften zufrieden - EVG: Keine weiteren Aktionen über Ostern

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG zeigte sich zufrieden mit der Streikbeteiligung. Nach Angaben der EVG beteiligten sich bundesweit mehr als 31.000 Beschäftigte an 350 Standorten. Der Gewerkschaftsvorsitzende Burkert nannte die Arbeitsniederlegung notwendig und verhältnismäßig. "Es geht jetzt darum, dass diese Branche nicht abgehängt werden darf von der allgemeinen Lohnentwicklung", sagte er in Potsdam. EVG-Tarifvorstand Loroch schloss weitere Arbeitsniederlegungen vor und während der Osterfeiertage aus. Man wolle nicht die Reisenden bestreiken, sondern die Arbeitgeber.

Dritte Verhandlungsrunde im Zeichen bundesweiter Ausfälle

Die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen begann am Vormittag in Potsdam. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten - mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Die Arbeitgeber bieten bisher fünf Prozent über 27 Monate und eine steuerfreie Einmalzahlung von 2.500 Euro an.

Derweil steht der Verkehr mit Zügen, Bussen und an den meisten Flughäfen heute still. Mit Frankfurt am Main ist auch der größte deutsche Flughafen lahmgelegt. Es fänden keine Passagierflüge statt, teilte der Betreiber Fraport mit. Nur einzelne medizinische Notflüge oder Flüge für Hilfsgüter würden abgefertigt. Auch morgen müsse mit Auswirkungen wie längeren Wartezeiten gerechnet werden. Ursprünglich waren am Flughafen Frankfurt fast 1.200 Starts und Landungen mit 160.000 Passagieren geplant.

