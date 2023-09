Aufforderung an Besitzer

Ökologe warnt vor Kahlflächen in Wäldern

Der Waldökologe Pierre Ibisch hat vor Kahlflächen in Wäldern gewarnt. Er forderte die Waldbesitzer auf, abgestorbene Bäume liegen zu lassen. Die Biomasse, auch das Totholz, sei wichtig für die Humusschicht in den Waldböden und diene dazu, diese so feucht wie möglich zu halten.

17.09.2023