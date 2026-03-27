Offiziell berufen

Der Ökonom Gabriel Felbermayr ist neuer Wirtschaftsweiser im Sachverständigenrat. (Hans Klaus Techt / APA / dpa / Hans Klaus Techt)

Das teilte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie das Gremium offiziell heißt, in Wiesbaden mit. Der Sachverständigenrat ist Deutschlands wichtigstes Beratungsgremium für Wirtschaftspolitik. Das Vorschlagsrecht für seine Besetzung hat die Bundesregierung.

Felbermayr ist unter anderem Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien. Er folgt auf Ulrike Malmendier, die unter dem früheren Grünen-Wirtschaftsminister Habeck berufen worden war. Ihr Mandat wurde im Februar nicht verlängert. Einem Medienbericht zufolge waren das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium, beide CDU-geführt, dagegen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.