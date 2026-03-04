Gabriel Felbermayr soll neuer Wirtschaftsweiser werden. (picture alliance / dpa / Carsten Rehder)

Das Bundeskabinett stimmte in Berlin dem Vorschlag der CDU zu. Felbermayr soll für die Amtsperiode bis 2031 berufen werden. Der 49-Jährige ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er gilt als Experte für internationale Handelsfragen, den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Integration Europas. Felbermayr folgt auf die Ökonomin Malmendier. Medienberichten zufolge hatte sich das CDU-geführte Wirtschaftsministerium gegen eine Verlängerung ihres Mandats ausgesprochen. Malmendier war noch unter dem früheren Grünen-Wirtschaftsminister Habeck in das Beratungs-Gremium berufen worden.

Der auch als "Wirtschaftsweise" bekannte Sachverständigenrat ist Deutschlands wichtigstes Beratungsgremium für die Wirtschaftspolitik.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.