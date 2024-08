Nur 33 Medaillen in Paris

Laut dem IW Köln erhielt der Deutsche Leichtathletikverband zuletzt die meisten Fördergelder, steuerte in Paris aber nur vier Medaillen bei. (picture alliance / Pressebildagentur ULMER / ULMER)

In den vergangenen zehn Jahren seien die Ausgaben für Sportförderung zwar inflationsbereinigt von 44 Millionen auf knapp 60 Millionen Euro gestiegen, der sportliche Erfolg aber zurückgegangen. So habe der Bund bei den Spielen in Paris umgerechnet 3,7 Milllionen Euro pro Medaille an Sportförderung investiert. Damit wurden laut dem IW fast doppelt so viel Zuschüsse wie vor acht Jahren bei den Spielen in Rio de Janeiro gezahlt.

Geld breit gestreut - statt auf erfolgversprechende Disziplinen zu setzen

Deutsche Sportler hatten bei den Olympischen Spielen in Paris 33 Medaillen gewonnen, der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Das Abschneiden löste eine erneute Debatte über den Stellenwert des Sports in der Gesellschaft aus.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.