Sozialbeiträge

Illustration zum Thema Sozialabgaben (dpa / Jens Büttner)

Für viele Menschen in Deutschland verteuerte sich zum Jahreswechsel die Krankenversicherung spürbar. Der allgemeine Beitragssatz, den sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen, beträgt 2025 wie in den Jahren zuvor 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens. Die allein von den Versicherten aufgebrachten Zusatzbeiträge stiegen aber auf durchschnittlich 2,9 Prozent. Der Essener Gesundheitsökonom Wasem sagte der Deutschen Presse-Agentur, er erwarte, dass die Krankenkassenbeiträge ohne Reformen in den kommenden zwei Jahren jeweils um rund 0,2 Prozentpunkte angehoben würden.

Über den Rentenbeitragssatz wird noch diskutiert: Er liegt derzeit bei 18,6 Prozent des Bruttogehalts. Den Beitrag übernimmt zur Hälfte der Arbeitgeber. Die Rente war bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD ein Streitpunkt. Nun soll das Rentenniveau bei 48 Prozent festgeschrieben werden – bis zum Jahr 2031. Ein Rentenniveau von 48 Prozent heißt, dass die Standardrente bei 48 Prozent des aktuellen Durchschnittseinkommens in Deutschland liegt.

Forschungsinstitut warnt vor höheren Belastungen

Das Berliner Forschungsinstitut IGES rechnet mit höheren Belastungen, wenn nicht gegengesteuert wird. "Wenn man grundlegende Trends fortschreibt, ergibt sich in zehn Jahren eine Gesamtbelastung durch Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von knapp 49 Prozent", sagt IGES-Geschäftsführer Albrecht, "mit einem Spektrum zwischen knapp 46 bei günstiger und 53 Prozent bei ungünstiger Entwicklung." Heute sind es rund 42 Prozent des Bruttoeinkommens.

Kritik am Koalitionsvertrag

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, kritisierte, dass der Koalitionsvertrag von Union und SPD das Problem verschärfe. Anstelle von Vorschlägen zu einer Begrenzung des künftigen Beitragsanstiegs gebe es teure Versprechungen wie beispielsweise ein stabiles Rentenniveau und eine ausgeweitete Mütterrente, so Fratzscher. Die Abgabenbelastung gilt als eines der Hemmnisse für ein Anlaufen der Konjunktur in Deutschland. "Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir das dritte Jahr hintereinander eine Rezession mit schrumpfender Wirtschaftsleistung erleben", betonte Fratzscher und führte aus: "Wenn die Menschen in Deutschland nicht wieder mehr ausgeben, wird nachhaltige konjunkturelle Erholung kaum gelingen".

Auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt sich besorgt über die Ankündigungen von CDU/CSU und SPD. "Reformen werden verschoben, weil sich die Koalitionspartner nicht einigen können", kritisierte IW-Steuer- und Sozialexperte Pimpertz.

