Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche

Wegen der restriktiven Geldpolitik der Notenbank in Moskau, der ukrainischen Angriffe und der Internetsperren stagniere das Wachstum dieses Jahr bei 0,6 Prozent, teilten die österreichischen Ökonomen mit. In den beiden Vorjahren sei die russische Wirtschaft noch um 4,9 beziehungsweise 1 Prozent gewachsen. Trotzdem bleibe Moskau weiter in der Lage, den Angriffskrieg gegen die Ukraine fortzusetzen und zu finanzieren. Für kommendes Jahr prognostizieren die Wirtschaftswissenschaftler Russland wieder ein steigendes Wachstum.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.