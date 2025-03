Einigung von Union und SPD

Auch der Wirtschaftswissenschaftler Südekum begrüßte die Beschlüsse der Sondierer. Der große Geldtopf sei dringend nötig gewesen, sagte Südekum im Deutschlandfunk. Allerdings mahnte auch der Professor an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität Strukturreformen an, damit das Geld an den richtigen Stellen "auf die Straße" komme.