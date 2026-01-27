Die Ökonomin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern)

Mit der Erweiterung wolle das Unternehmen sein publizistisches Profil strategisch weiterentwickeln und unterschiedliche Perspektiven stärker einbinden, erklärte Media Pioneer. Die neuen Herausgeberinnen sollen sich auch publizistisch engagieren.

Grimm erklärte, dass sie das junge Team bei "The Pioneer" beeindrucke. "Ich hoffe, mit meinem wirtschaftspolitischen und geoökonomischen Blick neue Impulse einbringen zu können und bin sicher, dass die Zusammenarbeit auch meinen Blick auf die gesellschaftliche Debatte erweitern wird."

Zum Jahresende 2025 hatte die Journalistin Dagmar Rosenfeld ihr Amt als Herausgeberin von "The Pioneer" niedergelegt. Gemeinsam mit dem Journalisten Robin Alexander führt sie den Politik-Podcast "Machtwechsel" seit Januar 2026 als eigenständiges Format in unabhängiger Verantwortung fort.

Media Pioneer wurde 2018 von Steingart gegründet. Die journalistische Kernmarke verzichtet nach eigenen Angaben auf Werbeerlöse und finanziert sich über Leserbeteiligung.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.