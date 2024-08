Tanker-Havarie vor den Philippinen

Aus dem havarierten Tanker wird jetzt Öl abgepumpt. (Uncredited / Philippine Coast Guar / Uncredited)

Das Absaugen habe sich aufgrund schlechter Wetterverhältnisse immer wieder verzögert, teilte die Küstenwache des Inselstaates mit. Zudem hätten die Ölbehälter der "MT Terra Nova" vor Beginn der Arbeiten abgedichtet werden müssen. Das Schiff war am 25. Juli während eines Taifuns vor der Stadt Limay in der Manilabucht gekentert. In mehreren Küstengemeinden in den Provinzen Cavite und Bulacan wurden anschließend Ölteppiche beobachtet.

