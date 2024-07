Vor den Philippinen ist ein Öltanker gesunken. (Uncredited / Philippine Coast Guar / Uncredited)

Wie die Küstenwache mitteilte, wurden bei einer Untersuchung des Öltankers "Terra Nova" Lecks an Ventilen gefunden. An Bord befinden sich rund 1,4 Millionen Liter Heizöl. Ein Bergungsunternehmen soll morgen mit dem Abpumpen der Ladung beginnen. Auf der Meeresoberfläche hat sich bereits ein Ölfilm gebildet. Er hat eine Länge von bis zu 14 Kilometern. Die "Terra Nova" war am Donnerstag bei starken Unwettern während eines Taifuns gesunken. Ein Besatzungsmitglied ertrank, 16 konnten gerettet werden.

