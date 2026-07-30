Iran-Krieg

Das saudische Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im gleichen Zeitraum um 4,8 Prozent. Das teilte die Statistikbehörde Gastat auf Basis vorläufiger Daten mit. Die anderen Wirtschaftsbereiche wuchsen dagegen um 0,9 Prozent. Die Staatsausgaben legten um 0,6 Prozent zu.
Die als Meerenge für den Ölexport wichtige Straße von Hormus ist praktisch gesperrt. Hinzu kommt, dass die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen die Schifffahrt im Roten Meer unter Beschuss nehmen. Das stört den Ölexport erheblich.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.