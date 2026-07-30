Iran-Krieg
Ölgeschäft von Saudi-Arabien im zweiten Quartal um ein Viertel eingebrochen

Der Iran-Krieg lässt die Wirtschaft von Saudi-Arabien einbrechen. Das Ölgeschäft gab im zweiten Quartal um 24,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach. Saudi-Arabien ist der größte Ölexporteur der Welt.

    Eine Satellitenaufnahme von einem Hafen in Saudi-Arabien. Der Hafen gehört zur Öl-Infrastruktur des Landes.
    Ölinfrastruktur im Rotmeerhafen Yanbu in Saudi-Arabien im März 2026. (AFP / -)
    Das saudische Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im gleichen Zeitraum um 4,8 Prozent. Das teilte die Statistikbehörde Gastat auf Basis vorläufiger Daten mit. Die anderen Wirtschaftsbereiche wuchsen dagegen um 0,9 ⁠Prozent. ⁠Die Staatsausgaben legten ⁠um 0,6 Prozent zu.
    Die ​als Meerenge für den Ölexport wichtige Straße von Hormus ist praktisch gesperrt. Hinzu kommt, dass die vom Iran ​unterstützten Huthi-Rebellen die Schifffahrt im Roten Meer unter Beschuss ‌nehmen. Das stört den Ölexport erheblich.
    Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.