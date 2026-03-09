Sorge wegen Iran-Krieg

Ein Ölfeld in der Wüste Saudi-Arabiens (Archivbild) (picture alliance / dpa / epa Ali Haider)

Die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent wurde zeitweise über der Marke von 111 US-Dollar je Fass gehandelt - das sind 159 Liter. Am Freitag hatte der Ölpreis noch bei gut 90 Dollar gelegen. Damit beläuft sich der Anstieg seit Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche auf inzwischen rund 50 Prozent. Seither steigen auch die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen. Derzeit passieren aus Sorge vor Attacken des Irans kaum noch Schiffe die Straße von Hormus. Die Meerenge ist ein wichtiger Seeweg für Öl- und Gastransporte.

US-Präsident Trump erklärte, die Ölpreise würden nach der Beseitigung der nuklearen Bedrohung durch den Iran wieder sinken und seien ein sehr geringer Preis für die Sicherheit und den Frieden der USA und der Welt.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.