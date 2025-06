Nach Angriff auf den Iran

Durch den Angriff Israels auf den Iran erhöhen sich auch die Ölpreise (Archivbild). (pa/dpa/Patrick Pleul)

Der Preis für das US-Öl WTI kletterte in der Spitze um 14,1 Prozent auf 77,62 Dollar je Fass, den höchsten Stand seit Ende Januar. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich zeitweise um neun Prozent auf 75,60 Dollar je Barrel - der Deutschen Bank zufolge der stärkste Anstieg seit der Corona-Krise im Mai 2020. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass die Ölversorgung derzeit nicht beeinträchtigt ist.

Die Aktienmärkte in Asien starteten im Minus. So verlor etwa der Nikkei-Index in Japan ein Prozent auf 37.803 Zähler, der breiter gefasste Topix gab

ebenfalls ein Prozent nach. Gold und Schweizer Franken legten dagegen zu.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.