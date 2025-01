Blick auf den manövrierunfähigen Öltanker "Eventin" vor der Küste der Insel Rügen. (Stefan Sauer / dpa )

Der Schleppverband sei mit ein bis zwei Knoten unterwegs, erklärte der Sprecher des Havariekommandos. Das Manöver werde voraussichtlich acht Stunden dauern. Die Arbeiten werden durch einen Sturm erschwert. Die Verlagerung nach Osten geschieht aus Sicherheitsgründen. Bislang lag die Insel Rügen direkt südlich des havarierten Schiffs, das fast 100.000 Tonnen Öl an Bord hat.

Die "Eventin" trieb seit der Nacht zu Freitag nach einem Stromausfall an Bord manövrierunfähig in der Ostsee.

Sie war unterwegs von Ust-Luga in Russland nach Port Said in Ägypten. Die "Eventin" gehört zu Russlands sogenannter Schattenflotte, die von Moskau für die Umgehung von Sanktionen genutzt wird.

