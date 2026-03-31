Mittlerer Osten

Das zu einem kuwaitischen Staatskonzern gehörende Schiff wurde nach Angaben des Betreibers am Rumpf beschädigt. Außerdem habe es einen Brand an Bord gegeben. Es bestehe die Gefahr einer Ölpest in den umliegenden Gewässern. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.
Mehrere Golfstaaten meldeten den Einsatz der Flugabwehrsysteme. Zuvor hatte der iranische Außenminister Araghtschi Saudi-Arabien aufgerufen, US-Streitkräfte auszuweisen.
Mehrere Golfstaaten meldeten den Einsatz der Flugabwehrsysteme. Zuvor hatte der iranische Außenminister Araghtschi Saudi-Arabien aufgerufen, US-Streitkräfte auszuweisen.
Die USA führten erneut Angriffe auf die zentraliranische Stadt Isfahan durch. Dort befindet sich die größte Nuklearforschungsanlage des Landes.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.