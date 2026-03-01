Krieg in Nahost

Die Straße von Hormus (NASA/The Visible Earth)

Nach Angaben der Behörden des Sultanats wurden vier Menschen verletzt. Die 20-köpfige Besatzung des unter der Flagge von Palau fahrenden Öltankers wurde in Sicherheit gebracht. Es ist bisher nicht klar, wer den Angriff verübt hat.

Nach den israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran haben mehrere Reedereien, Ölkonzerne und Handelshäuser die Fahrten ihrer Schiffe durch die Straße von Hormus eingestellt. Besatzungen hätten Funkmeldungen der iranischen Revolutionsgarden empfangen, hieß es. Darin sei mitgeteilt worden, dass kein Schiff die Meerenge passieren dürfe. Die zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman liegende Meerenge ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölhandel.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.