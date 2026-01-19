Europameisterschaft

Österreich genügt der Sieg gegen Serbien im abschließenden Vorrundenspiel allerdings nicht, um noch eine Chance auf die ersten zwei Plätze in der Vorrundengruppe A zu haben.
Der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason reicht gegen die nun bereits qualifizierten Spanier am Abend in Herning schon ein Remis, um in die zweite Turnierphase einzuziehen. Bei einer Niederlage wäre das Turnier für die DHB-Auswahl jedoch beendet.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.