Nach Amoklauf in Graz

Österreich erhöht das Alter für Waffenbesitzer. (picture alliance/HARALD SCHNEIDER/APA/picturedesk.com)

Bundeskanzler Stocker gab bekannt, dass das Mindestalter für den Kauf besonders gefährlicher Waffen von 21 auf 25 Jahre heraufgesetzt werden soll. Zudem werde die sogenannte "Abkühlphase" verlängert, sodass eine Waffe künftig erst vier Wochen nach dem Kauf ausgehändigt wird. Bislang ist dies bereits nach drei Tagen möglich. Weitere Veränderungen betreffen die psychologischen Tests vor dem Erhalt einer Waffenbesitzkarte. Geplant ist auch, die Zahl der Schulpsychologen in den kommenden drei Jahren zu verdoppeln.

Am 10. Juni hatte ein 21-jähriger Österreicher an seiner ehemaligen Schule in der Landeshauptstadt der Steiermark neun Jugendliche und eine Lehrerin erschossen, bevor er sich selbst tötete. Das genaue Motiv ist weiter unklar. Die Ermittlungen ergaben allerdings, dass der junge Mann ein Bewunderer von Amokschützen war.

