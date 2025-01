Rechte Partei

Österreich könnte zum ersten Mal eine FPÖ-geführte Bundesregierung bekommen - ÖVP offen für Gespräche

In Österreich zeichnen sich Verhandlungen der rechtsnationalen FPÖ mit der konservativen ÖVP zur Bildung einer neuen Regierung ab. Bundespräsident Van der Bellen kündigte an, er werde am Montag mit dem FPÖ-Vorsitzenden Kickl über die Lage beraten. Er erklärte, die Stimmen in der ÖVP gegen eine Koalition mit der FPÖ seien inzwischen leiser geworden.