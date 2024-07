Österreich nominiert Finanzminister Magnus Brunner als EU-Kommissar. (Eva Manhart / APA / dpa / Eva Manhart)

Dies teilte Bundeskanzler Nehammer in Wien mit. Brunner werde sicherstellen, dass sowohl österreichische Interessen als auch europäische Werte in der Kommission gleichermaßen vertreten seien. Der 52-jährige Jurist steht seit Ende 2021 an der Spitze des Finanzministeriums in Wien. Er gehört der ÖVP an.

