Medienberichte

Das österreichische Bundesministerium für Inneres in Wien (picture alliance / Weingartner-Foto / picturedesk.com)

Das berichten österreichische Zeitungen unter Berufung auf das Innenministerium.

Laut Behörden in Wien ist Österreich damit das erste europäische Land, das einen straffällig gewordenen Syrer in jüngerer Vergangenheit direkt in das Nahost-Land überführte. Geplant war die Abschiebung bereits für die vergangene Woche. Wegen des gesperrten Luftraums als Folge der politischen Eskalation im Nahen Osten wurde der Flug jedoch verschoben.

Österreichs neue Dreierkoalition aus konservativer Volkspartei ÖVP, der sozialdemokratischen SPÖ und den liberalen NEOS hatte einen härteren Kurs in der Migrationspolitik angekündigt. Dazu gehört auch eine Aussetzung des Familiennachzugs bei Asylberechtigten und Schutzbedürftigen.

