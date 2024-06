Marcel Sabiter (links) und Stefan de Vrij in einem Zweikampf im EM-Gruppenspiel zwischen den Niederlanden und Österreich. (AFP / ODD ANDERSEN)

Frankreich spielte gegen Polen 1:1. In Gruppe D zogen damit Österreich als Gruppensieger und Frankreich als Zweiter direkt ins Achtelfinale ein. Die Niederlande können als Dritter noch auf ein Weiterkommen hoffen. Polen ist als Gruppenletzter ausgeschieden.

Am Abend spielen in Gruppe C Dänemark gegen Serbien und England gegen Slowenien.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.