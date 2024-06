Fußball-EM

Polens Krzysztof Piatek (l.) setzt an zum Torschuss. (Sören Stache / dpa / Soeren Stache)

Für die österreichische Mannschaft erzielte Gernot Trauner im Berliner Olympiastadion bereits in der 9. Minute das Tor. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Krzysztof Piatek (30. Minute) sorgten Christoph Baumgartner (66.) und Marko Arnoutovic (78./Foulelfmeter) für den Sieg der Österreicher. Polen steht damit vor dem Aus in der Vorrunde.

In Düsseldorf brachte der Slowake Ivan Schranz seine Mannschaft in der 17. Minute in Führung. Nach der Pause drehten Mykola Schaparenko (54.) und Roman Jaremtschuk (80.) die Partie zugunsten der Ukrainer. Beide Teams sind nach zwei Spielen nun punktgleich und haben Chancen auf das Achtelfinale.

Im letzten Spiel des Tages treffen die Niederlande in Leipzig auf Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.