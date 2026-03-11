Spritpreise

In Österreich gelten neue Regeln für Tankstellen. (IMAGO / Daniel Scharinger / IMAGO / Daniel Scharinger)

Das beschloss die Bundesregierung, wie Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer nach der Sitzung in Wien mitteilte. Preiserhöhungen sind dann nur noch an den Wochentagen Montag, Mittwoch und Freitag möglich. Ziel sei es, beruhigende Signale in den Markt zu setzen und keine hektischen Eingriffe vorzunehmen, sagte Hattmannsdorfer. Priorität habe die Versorgungssicherheit.

Hintergrund ist der starke Anstieg der Kraftstoffpreise wegen des Iran-Kriegs. Bislang durften in Österreich die Benzinpreise jeden Tag einmal erhöht werden. Die deutsche Bundesregierung will dieses Modell übernehmen. Preissenkungen sind sowohl in Österreich als auch in Deutschland jederzeit zulässig.

