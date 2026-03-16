Benzinpreise

Eine Anzeigetafel der Preise für Benzin, Diesel und AdBlue an einer Tankstelle in Niederösterreich. (picture alliance/HARALD SCHNEIDER/APA/picturedesk.com)

Von heute an dürfen sie an den Tankstellen nur noch Montags, Mittwochs und Freitags jeweils um 12 Uhr erhöht werden. Bislang durften die Preise einmal am Tag angehoben werden. Diese Regelung hatte kürzlich auch Bundeswirtschaftsministerin Reiche für die deutschen Tankstellen angekündigt. Die nun verschärfte Maßnahme Österreichs will die Bundesregierung aber nicht übernehmen. Reiche sagte heute vor einem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel, das Modell, nur ‌drei Mal ⁠die Woche Preiserhöhungen ⁠zuzulassen, könne zu hohen Aufschlägen führen und damit nicht den gewünschten Effekt erreichen. Das sei nicht im Interesse der Kunden.

Die Kraftstoffpreise sind international wegen der Folgen des Irankriegs stark gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.