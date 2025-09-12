Abschiebungen
Österreich will für Abschiebungen mit den afghanischen Taliban zusammenarbeiten

Österreich will mit den afghanischen Taliban-Herrschern zusammenarbeiten, um Abschiebungen zu ermöglichen.

    Österreich will mit der Taliban zusammenarbeiten, um die Abschiebung von afghanischen Staatsbürgern zu organisieren. (IMAGO / Arnulf Hettrich / IMAGO / Arnulf Hettrich)
    Das Innenministerium bestätigte, dass sich Vertreter der Taliban in Wien aufgehalten haben, um über die Rückführung ausreisepflichtiger Afghanen zu sprechen. Zusätzlich seien die Taliban-Vertreter auf Initiative des Innenministeriums zur Identität von rund 20 afghanischen Staatsbürgern befragt worden. Die Personen wurden der Delegation persönlich vorgeführt.
    Die Taliban sind eine islamistische Terrorbewegung, die 2021 die Macht in Afghanistan wieder an sich gerissen hat.
