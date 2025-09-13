Abschiebungen

Das Innenministerium bestätigte, dass sich Vertreter der Taliban in Wien aufgehalten haben, um über die Rückführung ausreisepflichtiger Afghanen zu sprechen. Zusätzlich seien die Taliban-Vertreter auf Initiative des Innenministeriums zur Identität von rund 20 afghanischen Staatsbürgern befragt worden. Die Personen wurden der Delegation persönlich vorgeführt.
Die Taliban sind eine islamistische Terrorbewegung, die 2021 die Macht in Afghanistan wieder an sich gerissen hat.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.