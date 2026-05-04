Sicherheit
Österreich wirft Russland Spionage mit Antennenanlagen auf Botschaftsgebäude in Wien vor

Österreich wirft Russland vor, mit Antennen auf dem Dach der Botschaft in Wien Spionageaktionen durchzuführen.

    Das österreichische Außenministerium in Wien.
    Österreich weist drei Mitarbeiter der russischen Botschaft aus. (Votava/dpa)
    Drei Mitarbeiter der russischen Botschaft seien ausgewiesen worden, teilte das österreichische Außenministerium mit. Moskau habe eine Mitte April gesetzte Frist verstreichen lassen, um die diplomatische Immunität der Betroffenen aufzuheben. Einem Bericht des Österreichischen Rundfunks zufolge hat Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Antennenanlagen auf dem Dach seiner Botschaftgebäude in Wien ausgebaut. Laut dem ORF kann Russland damit Daten abfangen, die beispielsweise von internationalen Organisationen über Satelliteninternet verschickt werden.
    In Wien haben unter anderem die Internationale Atomenergiebehörde und die europäische Sicherheitsorganisation OSZE ihren Hauptsitz.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.