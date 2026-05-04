Sicherheit

Drei Mitarbeiter der russischen Botschaft seien ausgewiesen worden, teilte das österreichische Außenministerium mit. Moskau habe eine Mitte April gesetzte Frist verstreichen lassen, um die diplomatische Immunität der Betroffenen aufzuheben. Einem Bericht des Österreichischen Rundfunks zufolge hat Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Antennenanlagen auf dem Dach seiner Botschaftgebäude in Wien ausgebaut. Laut dem ORF kann Russland damit Daten abfangen, die beispielsweise von internationalen Organisationen über Satelliteninternet verschickt werden.
In Wien haben unter anderem die Internationale Atomenergiebehörde und die europäische Sicherheitsorganisation OSZE ihren Hauptsitz.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.