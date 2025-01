Skispringen

Der Österreicher Daniel Tschofenig hat das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen überlegen gewonnen. (Daniel Karmann / dpa )

In Garmisch-Partenkirchen landete er vor dem Schweizer Gregor Deschwanden sowie Michael Hayböck aus Österreich. Mit seinem Sieg übernahm Tschofenig auch die Führung in der Gesamtwertung der Tournee. Bester Deutscher in Garmisch-Partenkirchen war Karl Geiger auf Rang sechs, Pius Paschke landete auf Platz neun.

Die Vierschanzen-Tournee wird am Samstag im österreichischen Innsbruck fortgesetzt. Das letzte Springen findet am Montag in Bischofshofen statt, ebenfalls in Österreich.

Im Anschluss an das Springen in Garmisch-Partenkirchen findet in Oberstdorf das letzte Springen der sogenannten Two-Nights-Tour der Frauen statt. Eine Vierschanzentournee gibt es für Springerinnen bisher nicht.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.