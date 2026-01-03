Der Slowene Domen Prevc enttäuschte bei der Qualifikation in Innsbruck (Daniel Karmann / dpa )

Prevc hatte in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sowohl die Qualifikation als auch den Wettkampf souverän gewonnen. In Innsbruck ist er aber noch nie über Platz neun hinausgekommen. Hinter Hörl folgten in der Qualifikation drei weitere Österreicher.

Bester Deutscher war Felix Hoffmann, der in der Gesamtwertung Vierter ist, auf dem fünften Rang. Philipp Raimund (16.) sorgte für eine Schrecksekunde, als er mit hoher Geschwindigkeit in eine Bande krachte, die daraufhin zu Bruch ging. Ihm gehe es "soweit gut", sagte Raimund. Auch Pius Paschke (23.) und Karl Geiger (38.) erreichten problemlos den Wettkampf der besten 50. Andreas Wellinger hatte als 49. dagegen viel Mühe.

Das dritte Springen der Vierschanzentournee beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.