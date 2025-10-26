Ski-Weltcup
Österreicherin Julia Scheib gewinnt Saisonauftakt im Riesenslalom in Sölden
Die österreichische Skirennfahrerin Julia Scheib hat beim Weltcup-Saisonauftakt im heimischen Sölden den Riesenslalom gewonnen.
Sie siegte auf der Strecke am Rettenbachferner vor der US-Amerikanerin Paula Moltzan und Lara Gut-Behrami aus der Schweiz.
Die deutschen Teilnehmerinnen verpassten Top-Ten-Platzierungen: Lena Dürr wurde 14.; Emma Aicher landete auf Platz 28.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.