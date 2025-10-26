Ski-Weltcup
Österreicherin Julia Scheib gewinnt Saisonauftakt im Riesenslalom in Sölden

Die österreichische Skirennfahrerin Julia Scheib hat beim Weltcup-Saisonauftakt im heimischen Sölden den Riesenslalom gewonnen.

    Scheib im roten Dress mit grüner Startweste und mit Helm reißt im Zielraum jubelnd beide Fäuste hoch. Dahinter rote Bandenwerbung.
    Julia Scheib bejubeltihren Sieg. (dpa / AP / Alessandro Trovati)
    Sie siegte auf der Strecke am Rettenbachferner vor der US-Amerikanerin Paula Moltzan und Lara Gut-Behrami aus der Schweiz.
    Die deutschen Teilnehmerinnen verpassten Top-Ten-Platzierungen: Lena Dürr wurde 14.; Emma Aicher landete auf Platz 28.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.