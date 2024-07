Österreichische Fußball-Fans im Leipziger Stadion bei der EM-Achtelfinal-Partie gegen die Türkei. (IMAGO / AFLOSPORT / Maurizio Borsari)

Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa und bezieht sich auf eine Übertragung des Schweizer Fernsehens SRF. Dort sei zu sehen gewesen, wie Anhänger der österreichischen Auswahl zur Melodie des Lieds "L'amour toujours" die Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" singen. Die Leipziger Polizei teilte am Abend mit, sie habe einen Anfangsverdacht aufgenommen und gehe der Sache nach.

Für einen Eklat sorgte auch der türkische Nationalspieler Demiral, der mit beiden Händen den sogenannten Wolfsgruß formte . Dabei handelt es sich um ein Symbol der "Grauen Wölfe". So werden die Anhänger der rechtsextemistischen "Ülkücü"-Bewegung bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Die Türkei gewann am Dienstagabend in Leipzig mit 2:1. Merih Demiral traf bereits nach 57 Sekunden zum schnellsten Tor in der K.-o.-Runde einer EM sowie in der 59. Minute. Den Anschlusstreffer erzielte Michael Gregoritsch (66.).

Diese Nachricht wurde am 03.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.