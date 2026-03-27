Österreichs Vize-Kanzler Andreas Babler (picture alliance / APA / picturedesk.com / TOBIAS STEINMAURER)

Wie Vizekanzler Babler bekanntgab, hat sich die Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos auf Eckpunkte für einen Gesetzentwurf geeinigt. Er soll bis Juni fertig sein und dann im Parlament beraten werden. Neben dem Verbot soll es auch ein neues Pflichtfach in der Oberstufe geben, in dem es um Medien und Demokratie geht. Die Jugendlichen sollen unter anderem lernen, wahre von falschen Nachrichten zu unterscheiden und demokratiefeindliche Einflussversuche zu erkennen.

Seit Dezember gilt in Australien ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. In mehreren europäischen Ländern und auf EU-Ebene wird ebenfalls über einen solchen Schritt diskutiert.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.