Man sei am Ende der Belastbarkeit, sagte Integrationsministerin Plakolm in Wien. Ein entsprechender Antrag werde nun ins Parlament eingebracht. Der Stopp soll bis September gelten, könne aber weiter verlängert werden. Im Dezember unterbrach Österreich bereits den Familiennachzug von Syrern, nachdem der syrische Machthaber Assad gestürzt worden war. Die Organisation Asylkoordination Österreich kündigte an, das neue Dekret der Regierung anzufechten.

In Deutschland wollen Union und SPD den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten für zwei Jahre aussetzen. Härtefalle soll es weiterhin geben. Das sieht eine Einigung in den bisherigen Koalitionsverhandlungen vor.

