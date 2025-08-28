Zahllose Falsch-Zitate aufgedeckt

Zitate-Forscher Gerald Krieghofer ist tot. (picture alliance / dpa / Matthias Röder)

Das teilte sein Verlag in Wien mit. Krieghofer deckte zahllose falsche Zitate historischer Persönlichkeiten auf. Über seine Erkenntnisse schrieb er unter anderem auf seiner Internetseite und in Zeitungen. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge kam Krieghofer auf fast 350 Persönlichkeiten, denen Worte zugeschrieben wurden, die sie nie gesagt hatten.

Unter anderem deckte der Wissenschaftler auf, dass das Zitat "Am Ende wird alles gut - und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende" weder von John Lennon noch von Oscar Wilde stammten. Es gehört vielmehr zu einer Erzählung des brasilianischen Autors Fernando Sabino.

